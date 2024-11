COMMISSO JR, Auguri papà! Orgoglioso d'esserti figlio

Rocco Commisso spegne oggi 75 candeline. Nel giorno del suo compleanno, festeggiato dalla Fiorentina con un videomessaggio registrato dopo la vittoria di Como, arrivano inevitabilmente gli auguri al presidente viola anche da parte del figlio Joseph, che si è lasciato andare a queste dichiarazioni sui suoi canali X: "Buon 75° compleanno al mio meraviglioso papà! Oggi ti auguro uno splendido compleanno e tanti anni di salute, felicità e amore! Sono così orgoglioso di essere tuo figlio! Grazie per tutto l'amore che mi hai dato! Ti amo sempre! Che Dio ti benedica sempre!".

♥️ Happy 75th Birthday to My Wonderful Father! ♥️



I am wishing you a beautiful birthday today with many years of great health, happiness and love!

I am so proud to be your son! Thank you for all the love you have given me! I love you always! May God Bless You Always too!… pic.twitter.com/c8APab0VfZ