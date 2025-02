Commisso esulta dopo il 3-0 all'Inter: "Vittoria incredibile. Abbiamo dominato"

La Fiorentina batte 3-0 in casa l'Inter nel recupero della partita interrotta il 1° dicembre per il malore di Edoardo Bove. Una gara dominata nelle occasioni da parte della squadra di Palladino che grazie alla bellissima rete di Ranieri e alla sontuosa doppietta di Kean, ha annichilito i campioni d'Italia in carica meritando ampiamente i tre punti.

A fine partita, il presidente Rocco Commisso ha inviato un messaggio per sottolineare la prestazione dei suoi ragazzi: "Vittoria incredibile malgrado le assenze. Abbiamo dominato contro una grande squadra come l'Inter - le parole del proprietario della Fiorentina, che poi ha proseguito - Complimenti a mister Palladino e a Luca Ranieri come capitano che ha guidato un gruppo unito e determinato. Un grazie ai nostri tifosi che hanno spinto la squadra dall'inizio alla fine".