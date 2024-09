COMMISSO, A fine partita in spogliatoio: cosa ha detto

FirenzeViola.it

Grande gioia anche per Rocco Commisso che ha visto la prima vittoria stagione dal Franchi. A fine partita, il Presidente della Fiorentina è sceso negli spogliatoi per congratularsi con la squadra. Si è complimentato per la presentazione, la vittoria e la voglia di non mollare mai e ha poi invitato tutti a continuare così e pensare subito alla prossima partita. Ha abbracciato Mister Palladino e Gudmundsson con cui si è congratulato per l'esordio e l'impatto sulla partita.