Come sostituire Kean? Per il Corriere dello Sport l'unica opzione valida è Zaniolo

vedi letture

Se c'è un giocatore che all'interno della rosa della Fiorentina si può considerare insostituibile è Moise Kean. Senza di lui è difficile pensare a una Fiorentina senza Kean. Ci dovrà pensare Raffaele Palladino, quantomeno per la prossima settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport: il forfait del numero venti apre ancora una volta una voragine in cui si insinuano riflessioni ed esperimenti. C'è da rispondere a una domanda già in vista di venerdì prossimo: chi impiegare al posto di Kean?

L'unica risposta valida, ad oggi, sembra rappresentata da Nicolò Zaniolo: il numero diciassette è il candidato principale al ruolo di nove, anche perché chi il nove ce l'ha sulla schiena, Lucas Beltran, non sembra avere le caratteristiche (fisiche e tecniche) per reggere da prima punta: l'argentino ci ha provato anche nella mezz'ora finale del Bentegodi mostrando ancora una volta un gap atletico evidente con i difensori; pensando poi che fra pochi giorni al Franchi arriverà un Lecce che dietro potrà contare sul duo Jean-Baschirotto, una delle coppie di centrali più fisiche della Serie A, è lecito pensare che potrebbe essere ancora una volta Zaniolo a partire da centravanti. Rimane in piedi l'opzione C, ovvero quella Maat Daniel Caprini, anche se l'attaccante classe 2006 si trova più a suo agio da esterno, ruolo in cui Galloppa lo impiega con la Primavera viola.