COLPANI, Zero minuti e debutto rimandato

© foto di MATTEO PAPINI

Nella vittoria per 2-1 ottenuta dalla Fiorentina contro il Montpellier, il tecnico viola Raffaele Palladino non ha concesso nemmeno un minuto ad Andrea Colpani. Debutto rimandato, dunque, per il Flaco, che prima del suo approdo a Firenze si era allenato poco e che è ancora indietro di condizione. Vedremo nell'amichevole di domani, al Carlo Zecchini di Grosseto (fischio di inizio alle ore 20:00), verrà concesso qualche minuto all'ultimo arrivato in casa Fiorentina.