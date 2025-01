COLLAUTO A RFV, Folorunsho ok, ma non va 'ingabbiato'

FirenzeViola.it

Mattia Collauto, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?" per parlare del mercato che coinvolge la Fiorentina: "E' un momento complesso, che va saputo gestire. I 'mal di pancia' dei giocatori esistono da sempre, fa parte della gestione di club. La Fiorentina ora è in difficoltà ma arrivava da otto vittorie di fila che hanno creato entusiasmo".

Qual è il suo giudizio su Folorunsho?

"E' un giocatore che ha fatto cose importanti che negli anni ha dimostrato di meritare la Serie A. Secondo me è uno di quei centrocampisti che va lasciato libero da compiti tattici perché dà il meglio di sé nello spazio, avendo capacità di inserimento e un ottimo tiro. In questo momento manca un giocatore con quelle caratteristiche e, se utilizzato nel modo giusto, può sicuramente aiutare la squadra".

La Fiorentina fa fatica a segnare: serviranno altri acquisti nel reparto avanzato?

"Alla Fiorentina sta mandando qualcosa a livello realizzativo e credo che i dirigenti stiano prendendo in considerazione l'idea di aggiungere qualcosa nel reparto offensivo. I numeri dicono che ci saremmo aspettati qualcosa in più da Colpani e Gudmundsson, ma la qualità c'è e il girone di ritorno può diventare un altro campionato".

