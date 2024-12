CINQUINI A RFV, Troppi trequartisti: Ikoné parta

FirenzeViola.it

Oreste Cinquini, ex direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola per parlare d'attualità: "Quando giocano dei calciatori che non sono abituati a scendere in campo, è difficile giudicare. Non hanno il ritmo partita. Detto questo, la Fiorentina ieri ha fatto quello che doveva fare: conquistare gli ottavi. Per il resto i tempi più cupi arriveranno, la classifica adesso è molto positiva".

Cosa pensa del centrocampo?

"Abbiamo qualche problema perché Richardson stenta. Adli è più tecnico-tattico, mentre Cataldi fa anche legna. Quando manca uno dei due, in qualche modo siamo deficitari. Ma ripeto che la classifica rimane bellissima".

L'Udinese è un avversario temibile?

"Quella bianconera è una squadra molto muscolare, che all'inizio ha portato un po' di fieno in cascina e poi si è fermata. Non ha giocatori eccelsi, ma la sua fisicità è da tenere molto d'occhio".

Farebbe di tutto per prendere Frendrup?

"Il Genoa ha cambiato proprietà, e deve fare qualcosa per mettere a posto la classifica. Quindi magari tratterrà i migliori. Dopodiché la Fiorentina dovrà far uscire qualche giocatore: ci sono troppi centrocampisti. Lo stesso Ikoné è troppo fumo e poco arrosto. Non vede la porta per quanto sia tecnico. Speriamo che Kean continui a giocare a certi livelli perché non abbiamo un vero e proprio sostituto".

