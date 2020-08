CINCOTTA, Inizio boom ma il sorteggio è equilibrato

È stato sorteggiato oggi il calendario di Serie A Femminile per la stagione 2020/21 che prenderà il via il 22 Agosto. Inizio subito forte per la viola che farà il suo debutto al Bozzi contro l’Inter. “Partiamo subito contro una squadra che si è attrezzata con rinforzi di spessore” commenta Mister Cincotta “Troveremo la nostra ex bomber Ilaria Mauro che sarà motivata dopo la stagione scorsa dove a causa infortuni non ha potuto giocare con continuità. Credo che sarà una bella sfida tra i due attacchi, entrambi rinnovati”. La prima trasferta sarà in casa della neopromossa Napoli Femminile, per poi tornare con un doppio impegno casalingo contro Florentia e Sassuolo. Alla quinta giornata andrà in scena il big match contro la Juventus, con il primo round in programma a Torino.



Poi Hellas Verona, Roma e Pink Bari prima di sfidare nuovamente il Milan, una delle ultime squadre affrontate dalla squadra gigliata. Nelle ultime due giornate ci sarà il derby a Monteboro con l’Empoli e il match in casa contro il San Marino a chiudere il giro di boa. Un sorteggio “equilibrato in quanto avremo le milanesi in casa nel girone di andata e Juventus e Roma in trasfera, in ogni caso dipenderà tutto da noi” dice Mister Cincotta “Il nostro campionato sale di livello ogni anno e anche le squadre salite dalla B vorranno farsi notare. Sarà un campionato avvincente ma non dimentichiamoci che insieme alla Juventus saremo impegnati in Champions League. Questo potrebbe toglierci alcune energie a livello mentale. Sono certo che ci faremo trovare pronti, vogliamo giocare sempre con quella grinta che caratterizza la nostra splendida città”.