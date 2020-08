CEPPITELLI, Il punto: si tratta ma ci sono altri club

Uno degli elementi che la Fiorentina sta cercando per completare la rosa a disposizione di Beppe Iachini è un difensore centrale che sappia impostare e che possa essere un'alternativa di livello ai tre centrali titolari. Per questo la società viola, in attesa di capire cosa farà Thiago Silva, sta valutando anche il profilo di Luca Ceppitelli, classe '89 in forza al Cagliari.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it i contatti sono ben avviati, con Cagliari e Fiorentina che hanno già posto la base per la trattativa. Sul difensore ci sono altri due club di A - Torino e Parma - anche se la priorità va alla squadra viola, che peraltro deve capire come muoversi sul fronte delle uscite. Nuovi sviluppi dovrebbero arrivare in settimana, quando le parti si risentiranno per aggiornarsi. Fretta non ce n'è, anche se Ceppitelli resta un obiettivo sensibile per la difesa viola.