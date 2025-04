Celje-Fiorentina, Moreno in difficoltà sulla destra. Male anche Zaniolo da centravanti

vedi letture

Ieri sera nella sfida di andata dei quarti di finale di Conference League Palladino, anche in vista dell'impegno di campionato contro il Parma di domenica pomeriggio, ha deciso di fare un po' di turn over, facendo riposare alcuni pezzi da novanta come Kean e Dodo. Al loro posto hanno giocato, probabilmente non nel loro ruolo naturale per caratteristiche, Zaniolo e Moreno. I due sono stati tra i più deludenti della serata europea della Fiorentina. L'argentino è andato in difficoltà fin da subito nel rincorrere gli avversari e, giustamente ammonito per un fallo evitabile, salterà la gara del Franchi per squalifica. Stessa cosa Zaniolo, anche lui diffidato e ammonito. L'ex Atalanta, nonostante l'impegno, spreca un'ottima occasione per mettersi in mostra. Di seguito i voti dei quotidiani:

I VOTI DI MORENO

La Nazione: 5

Il Corriere Fiorentino: 5

La Repubblica (Firenze): 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 5

TuttoSport: 5

I VOTI DI ZANIOLO

La Nazione: 5,5

Il Corriere Fiorentino: 5,5

La Repubblica (Firenze): 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 5,5

TuttoSport: 5