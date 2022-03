CECCONI, Ecco perché i viola faticano a segnare

L’ex attaccante viola, Luca Cecconi, ha parlato di Fiorentina: “Ieri i viola pensavano magari di vincere facile, ma in realtà non era così. In ogni caso credo che l’1-1 sia da prendere con il sorriso sulle labbra perché la squadra di Italiano ha fatto una buona prestazione”.

Forse c’è un problema di poca concretezza sotto porta?

“La Fiorentina fa un bel gioco ma allo stesso tempo, con questo modulo, i gol dovrebbero farli gli esterni e le mezzali. Trovo che entrambi gli esterni siano bravi a fare quel ruolo con la palla al piede, meno nel leggere lo sviluppo dell’azione buttandosi in mezzo. È più facile che i viola segnino con la palla al piede che non con gli inserimenti. Per questo è più difficile fare gol. Callejon invece sarebbe più idoneo in questo senso".

La Fiorentina può ancora ambire all'Europa?

“Dipende dall’incastro che si crea tra i giocatori e le idee di gioco del tecnico. Ci sono squadre che, grazie alle possibilità economiche, hanno migliori organici ma non è detto che agli alti ingaggi corrisponda un grande rendimento. Vedi Lazio e Roma. Credo che la Fiorentina abbia ancora margine di crescita, specie in fatto di gol, mentre le altre non sappiamo quanto cresceranno".