CASTROVILLI, Torino, Lazio e Marsiglia su di lui

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel corso della trasmissione odierna di "Firenze in Campo", in onda su Radio Firenze Viola, il direttore di TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini, è intervenuto per parlare del calciomercato viola. Tra i nomi fatti spicca senza dubbio quello di Vranckx, sul quale la Fiorentina ha fatto passi in avanti.

Tra le novità c'è anche la questione legata al mercato degli svincolati. L'ex centrocampista viola Gaetano Castrovilli sembra essere quello con più pretendenti in questo momento, con due club di Serie A sul giocatore. Puntano infatti a garantirsi il suo arrivo a parametro zero sia il Torino che la Lazio. Tra le altre squadre che potrebbero tesserarlo in questa finestra di calciomercato ci sarebbe anche la pista estera del Marsiglia. La nuova squadra di De Zerbi ha infatti messo gli occhi sul giocatore.