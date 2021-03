CASTROVILLI, Saremo attenti, il Milan vorrà rifarsi

Gaetano Castrovilli ha parlato della prossima sfida con il Milan a Sky Sport. Ecco le sue parole: "Domenica affronteremo una squadra arrabbiata che avrà voglia di rifarsi dopo le critiche che ho letto. Ma i rossoneri non le meritano perché stanno facendo un campionato straordinario, così come il cammino europeo. Dobbiamo stare molto attenti e concentrati perchè verranno agguerriti. Stupito dalla stagione del Milan? Un po’ sì. Non mi sarei aspettato un rendimento così alto. Però ha dei giocatori molto forti, individualmente. In più quest’anno ha Ibrahimovic che ha dato tanto al gruppo"