CAPUTI, Florenzi costoso. Antonucci? Firenze adatta

Il noto giornalista Massimo Caputi si è così espresso sul caso Alessandro Florenzi, terzino secondo molti in uscita dalla Roma ed accostato anche alla Fiorentina: "L'hanno messo alle strette, ha Spinazzola e Santon davanti. In attacco invece ci sono i vari Zaniolo, Perotti, Mkhitaryan e Kluivert solo che lui deve giocare se non vuole perdere l'Europeo. Doveva essere il terzo capitano della generazione giallorossa ma la situazione mi pare chiara... Però guadagna tanti soldi, è un acquisto caro".

Stuzzicato su un altro giallorosso, il giovanissimo Mirko Antonucci, si è così espresso: "Ci starebbe bene alla Fiorentina, per caratteristiche credo sarebbe adatto anche perché i viola hanno già tanti giovani. Di base è un esterno ma sa giocare anche da seconda punta".