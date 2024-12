CALVERT-LEWIN, Possibile accordo coi viola per giugno

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'Inghilterra arrivano novità riguardo alla ricerca del vice Kean per la Fiorentina. In modo particolare ci sono aggiornamenti riguardo a Dominic Calvert-Lewin.

Il centravanti britannico, finito sul taccuino dei dirigenti viola, è in scadenza di contratto con l'Everton e dal primo gennaio, giorno di apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, potrà accordarsi con un nuovo club in vista di giugno. Proprio questo sembrerebbe essere l'obiettivo della Fiorentina che, secondo quanto riportato da TeamTalk, potrebbe concludere un accordo pre-contrattuale con il centravanti classe 1997 per fine stagione. Una soluzione che permetterebbe ai gigliati di portare a Firenze Calvert-Lewin a costo zero. Avversarie della Fiorentina in questa corsa al centravanti dell'Everton sarebbero il Newcastle e il West Ham.