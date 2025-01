CALAMAI, Sei centrali per due posti: serve equilibrio

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina: "Inizia l'ultima settimana di mercato e arriva Pablo Marì, con lui la Fiorentina avrebbe sei difensori centrali per due posti, in questo momento siamo fuori equilibrio; è vero che Moreno potrebbe essere convertito a terzino destro, come vice-Dodo. Ma questo acquisto ha un senso solo se Palladino pensa di tornare alla difesa a tre e il suo arrivo va letto proprio in questa direzione.

Ricordo che con la difesa a tre la Fiorentina non ha mai vinto. Quindi quella di Palladino sarebbe una scelta decisamente coraggiosa".