CALAMAI, Man uomo giusto? Ai viola serve uno che segni

FirenzeViola.it

Luca Calamai nel suo "Caffè Nero Bollente" di oggi, appuntamento quotidiano all’interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, analizza il mercato in entrata della Fiorentina soffermandosi sul profilo di Dennis Man del Parma: "Ho letto alcuni titoli dei giornali di oggi e uno dei temi dominanti è il concetto di tutto su Man, l'attaccante del Parma che è un obiettivo di mercato dei viola. Se devo dire la verità mi scattano alcune perplessità. Non tanto e non solo sul fatto che il Parma chieda 20 milioni, uno può chiedere la luna e poi accontentarsi di rimanere con i piedi per terra, io faccio proprio una valutazione tecnica.

Se l'arrivo di Luiz Henrique comportava dei margini di rischio per l'inserimento di un sudamericano nel calcio italiano, parlavamo però di una stella del calcio brasiliano. Man è un buon giocatore, determinante per la promozione del Parma in Serie A, che viaggia ad una media di 4 gol e 4 assist. La domanda è: siamo proprio sicuri che Man sia l'uomo giusto? Siamo sicuri che Man sia tanto più forte di Sottil? La Fiorentina non ha bisogno di mettere dentro un altro giocatore, ha bisogno di comprare uno che faccia la differenza".