CALAMAI, Le big aspettano la viola: Fiorentina, rispondi

Nell'appuntamento giornaliero col "Caffè nero bollente" su Radio FirenzeViola, il nostro opinionista Luca Calamai ha analizzato la situazione di classifica della Fiorentina e la sua possibilità, in caso di vittoria, di riavvicinarsi al quarto posto: "Se ci fosse un motivo ulteriore per immaginare questa sera a Monza una Fiorentina feroce nella ricerca di riprendere un percorso che si è bruscamente interrotto nelle ultime partite, questa spinta in più è arrivata dai risultati del fine settimana. Hanno pareggiato Lazio, Milan, Bologna e Juventus. Alcuni risultati, come quelli dei biancocelesti e dei rossoneri, sono stati anche sorprendenti.

Tutte stanno aspettando la Fiorentina. E allora cara Fiorentina non perdere l'occasione per vincere questa partita e dire alle rivali per la Champions League che sei viva e presente più che mai".