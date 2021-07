BUCCHIONI, Ok se al posto di DV9 arriva Belotti

Il giornalista Enzo Bucchioni, opinionista di FV, si è espresso sui temi relativi al ritiro della Fiorentina a Moena: "Essendoci ancora grande incertezza su quale sarà la squadra della prossima stagione, sono d'accordo sul non darsi obiettivi. Italiano? Mi intriga molto, se i giocatori lo ascoltano sarei contento restassero gli stessi. Cessioni? Se c'è un tecnico che prima di tutto mette il gioco, il resto non mi preoccupa. Acquisti? Servirà ridisegnare la difesa in caso vada via qualcuno, ma sia Pezzella che Milenkovic potrebbero riscattarsi col nuovo allenatore. Vlahovic? Se salutasse e al suo posto arrivasse un Belotti non credo che Italiano batterebbe i pugni".