BRESSAN A RFV, Nel primo tempo buona fase difensiva

© foto di Lorenzo Marucci

Così l'ex viola Mauro Bressan a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" sulla prestazione della Fiorentina, ieri, contro l'Atalanta: "Dopo la sosta pensavo di vedere una Fiorentina diversa, e in effetti qualcosa si è visto. Darei un po' di tempo a Palladino, senza essere così drastici. Ovviamente poi sono i giocatori che vanno in campo, e deve essere lui a sistemarli al meglio possibile. Ci sono stati degli errori difensivi, dove nel primo tempo la squadra non aveva fatto male".

Quanto deve cambiare, Palladino, in questa Fiorentina?

"Parliamo della difesa. Tanti hanno dei dubbi sugli uomini, ma il tecnico è convinto. Sembra un po' impossibile che i viola inizino a giocare a quattro nel breve periodo".

Ma non è un rischio?

"Ho sentito le dichiarazioni di Pradè, che ha detto 'si può giocare anche a quattro'... Il dubbio in effetti può sorgere".

