BONAVENTURA, Bestia nera della Samp: i numeri

Dopo un periodo travagliato finalmente Jack Bonaventura è tornato a vedere la luce... e la porta. La partita in casa contro il Bologna era rimasta l'ultima prestazione degna di nota da parte del centrocampista di San Severino Marche, che da lì in poi tra un infortunio al ginocchio e una condizione al rientro non ottimale ha collezionato soltanto 3 presenze negli ultimi due mesi. La partita contro la Roma ha segnato però il rilancio sia per lui che per la Fiorentina in vista delle ultime due partite, soprattutto perché, oltre al gol realizzato che mancava dal 6-0 interno contro il Genoa, è stato autore di una prestazione autorevole.

Lunedì a Marassi, Jack affronterà così la Sampdoria, la squadra contro la quale in carriera ha partecipato a più gol. I numeri infatti parlano chiaro: 4 gol e 5 assist per lui contro i blucerchiati (stessi numeri contro il Torino), tra campionato e Coppa Italia, e ben 9 vittorie totali (la squadra contro cui ha vinto più partite in carriera, al pari anche in questo caso del Toro). La Fiorentina dunque avrà ancora bisogno di Bonaventura, soprattutto viste le assenze a centrocampo di Castrovilli e Amrabat.