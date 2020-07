BERTUZZI, Serve tecnico di carisma: ok Pochettino

L'ex osservatore di Fiorentina e Bologna Fabrizio Bertuzzi ha dato un suo giudizio sul futuro della panchina viola: "Se non fosse fuori budget mi piacerebbe uno come Pochettino, perché ha carisma e personalità giusti per lavorare in una piazza come Firenze che non è adatta a tutti. La storia viola passata parla infatti di allenatori di valore che non son riusciti a reggere la passione e dunque pressione dei tifosi. Giampaolo e Di Francesco? Li definisco bravi ragazzi, ma non hanno ciò che serve per una piazza così. Sul possibile arrivo di Vertonghen? È un giocatore che ha grande struttura e personalità ma penserei ad altri profili anche perché ha avuto tanti infortuni".