BERNI A RFV, Gioco dal basso? Ormai una novella

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, si è espresso in merito a quelle che saranno le probabili mosse di mercato viola in vista della prossima stagione. Queste le parole in esclusiva su Radio Firenzeviola.it.

Questa Fiorentina le piace?

"Finalmente si è mossa per tempo. Sono arrivati buoni giocatori di cui vedremo il valore in campo. Mi preoccupa l'eventuale partenza di Milenkovic. Capisco il non volerlo perdere a zero, ma sarebbe una grande perdita, essendo uno dei migliori centrali della Serie A per caratteristiche. Igor? É cresciuto molto, però Milenkovic è qui a Firenze da 5 anni ed è sempre stato titolare fisso inamovibile. Quarta potrebbe essere il sostituto di Milenkovic, ma andrebbe disciplinato. Cerca troppo spesso l'entrata aggressiva: il suo istinto di molosso argentino lo porta a fare interventi evitabili"

Acerbi lo prenderesti in considerazione come alternativa in difesa?

"Assolutamente si, basta vedere la sua carriera. Ha avuto la fiducia di tutti gli allenatori che ha avuto, se poi i tifosi ce l'hanno con lui non mi preoccupo. Guardo il campo e il curriculum. Cosa ne penso se venisse a giocare accanto ad un altro mancino come Igor? Solito luoghi comuni del calcio moderno. Basta vedere Amrabat che non era buono come regista, e invece guardate ora. Che differenza c'è se i centrali sono entrambi mancini? L'importante è che i giocatori siano di qualità, carattere ed esperienza".

Il gioco dal basso la convince?

"Ormai è diventata una novella. Basta vedere gli errori dei portieri dal basso: sono da Zelig per quanto esilaranti. I portieri vengono messi troppo in difficoltà. La palla lunga in avanti è la soluzione, il Real Madrid in finale ne è la dimostrazione: perché vergognarsi a giocare così?"

Gollini con i piedi come le sembra?

"Vale 0 il gioco con i piedi, è una cosa in più. A me interessa che sappia parare".

Cosa pensa degli allenatori che giocano tanto sul possesso palla?

"Gli allenatori perdono le partite e poi si giustificano dicendo di essere stati in partita, pur avendo fatto passaggi inutili. Ha valenza zero per me"

Obiettivo della Fiorentina per la prossima stagione?

"Capisco l'entusiasmo, è lecito sognare, ma io sono per la teoria dei piccoli passi. Alla Fiorentina chiederei solo di migliorarsi e di lottare per l'Europa League. Non si possono fare balzi di qualità eccessivi in così poco tempo"