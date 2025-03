Bella notizia per Gudmundsson: convocato in Nazionale a distanza di un anno

Albert Gudmundsson ritorna in Nazionale. Ad un anno dall'ultima apparizione con l'Islanda prima della vicenda legale che lo vede ancora coinvolto. Nonostante un grado ancora da affrontare, al momento c'è stata una sentenza di assunzione e dunque il giocatore è potuto tornare in Nazionale, convocato dal ct Gunnlaugsson. L'ultima volta fu il 26 marzo 2024 quando andò anche in gol contro l'Ucraina.

"Arnar Gunnlaugsson, allenatore della nazionale maschile di serie A, ha scelto la squadra che affronterà il Kosovo in una doppia sfida per gli spareggi di UEFA Nations League - si legge sul sito della nazionale islandese - L'Islanda affronterà il Kosovo a Pristina giovedì 20 marzo mentre la gara di ritorno in casa si svolgerà allo stadio Enrique Roca di Murcia domenica 23 marzo. Si tratta degli spareggi per un posto nella Lega B della Nations League".

Ecco l'elenco dei giocatori con altri giocatori di serie A chiamati dal ct, si tratta di Bjarkason e Ellertsson del Venezia ed Helgason del Lecce; c'è anche un avversario di domani sera dei viola, Ingason del Panathinaikos.

Elías Rafn Ólafsson - Midtjylland - 6 partite

Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 17 partite

Lukas J. Blöndal Petersson - TSG Hoffenheim

Valgeir Lunddal Friðriksson - Fortuna Düsseldorf - 15 partite

Bjarki Steinn Bjarkason - Venezia FC - 4 partite

Sverrir Ingi Ingason - Panathinaikos F.C. - 55 partite, 3 gol

Aron Einar Gunnarsson - Al-Gharafa SC - 104 partite, 5 gol

Guðlaugur Victor Pálsson - Plymouth Argyle F.C. - 47 partite, 2 gol

Logi Tómasson - Strömsgodset - 7 partite, 1 gol

Mikael Neville Anderson - AGF - 31 partite, 2 gol

Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 19 partite, 3 gol

Stefán Teitur Þórðarson - Preston North End F.C. - 25 partite, 1 gol

Þórir Jóhann Helgason - U.S. Lecce - 16 partite, 2 gol

Arnór Ingvi Traustason - IFK Norrköping - 63 partite, 6 gol

Júlíus Magnússon - IF Elfsborg - 5 partite

Ísak Bergmann Jóhannesson - Fortuna Düsseldorf - 31 partite, 4 gol

Mikael Egill Ellertsson - Venezia FC -19 partite, 1 gol

Jón Dagur Þorsteinsson - Hertha BSC - 42 partite, 6 gol

Albert Guðmundsson - Fiorentina - 37 partite, 10 gol

Kristian Nökkvi Hlynsson - Sparta Rotterdam - 2 partite

Willum Thor Willumsson - Birmingham City F.C. - 15 partite

Andri Lucas Gudjohnsen - K.A.A. Gent - 30 partite, 8 gol

Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 14 partite, 5 gol