BARONE, Nessun offerta dalla Juve per Vlahovic

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato al TGR Rai Toscana rispondendo a una domanda a proposito del futuro di Dusan Vlahovic al centro di diverse voci di mercato che coinvolgono anche la Juventus: "Non abbiamo ricevuto proposte dalla Juventus per Vlahovic - ha dichiarato - Non sappiamo quale siano le intenzioni del giocatore, prima o poi però dovrà dircele". Poi aggiunge: "Basta razzismo nei confronti miei e di Rocco Commisso".

