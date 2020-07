BARONE, Incontro importante, ora avanti

Anche il direttore generale viola Joe Barone, ha parlato al termine dell'incontro con la Soprintendenza e l'amministrazione comunale di Bagno a Ripoli per trovare una soluzione comune sul centro sportivo: "Abbiamo fatto una riunione di alta importanza, e molto lunga. La Fiorentina e Rocco Commisso sono qui per fare un investimento di altissimo livello, vogliamo tutelare il paesaggio e stiamo lavorando. Il Soprintendente ha parlato direttamente con Rocco, adesso andiamo avanti per tutte le procedure che ci aspettano. Stadio? No, non ne abbiamo parlato".