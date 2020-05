BARONE, Giochiamo ma senza rischi. Su Ribery...

A Radio Anch'io lo Sport, in onda su Radio 1, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato così: "In questa settimana pochi alla volta ci siamo rivisti tutti ed è stata una forte emozione. Un primo passo per tornare alla normalità. Il nostro centro sportivo era pronto e con lo staff medico abbiamo fatto tutto ciò che il protocollo indicava. Abbiamo ancora sei persone positive ma stanno bene e sono asintomatiche. Speriamo di recuperare anche loro al più presto".

Come ci prepariamo al 18 maggio?

"Seguiremo attentamente il protocollo. La voglia di tornare alla normalità è davvero tanta e oltre a pensare a questa stagione ci sono tante altre attività a cui pensare. Dagli abbonamenti al calciomercato. Il calcio è un'industria che deve essere tutelata. Pensiamo positivo in vista del 18 maggio".

La posizione della Fiorentina in merito alla ripartenza?

"Siamo per giocare a calcio in sicurezza. Il vero disastro sarebbe rovinare questa stagione e compromettere anche la prossima. Riuscire a rimettere i conti a posto sarà molto difficile per tutti, nessuno potrà permettersi di avere problemi anche la prossima stagione. In ogni caso non si possono tenere fermi i ragazzi due-tre mesi, quindi le attività vanno comunque riprese al più presto".

Il rischio di compromettere la prossima stagione?

"È una situazione molto delicata. Noi non vogliamo che il prossimo anno sia rovinato, però al momento a livello mondiale abbiamo ancora dei paesi in crisi. C'è differenza tra quello che c'è in Italia e in altre nazioni. Vogliamo giocare, ma senza rischi".

L'atmosfera in Lega?

"Ho trovato tanta professionalità ed energia. Ci sono molte cose da fare e le riunioni per certi aspetti sono incredibili. Abbiamo un ottimo rapporto con le istituzioni e i presidenti di tutti i club. Ho promosso molti temi in Lega: dalla promozione della Serie A in giro per il mondo ad altri. Ci muoviamo in maniera compatta tutti insieme".

Le indicazioni per la ripresa?

"Dobbiamo provare a continuare a giocare con la dovuta sicurezza. Per la quarantena noi faremo cosa ci verrà chiesto di fare. Il protocollo che esce fuori oggi sarà quello utilizzato probabilmente anche nel prossimo campionato".

Ribery in quarantena?

"Rispondo in un modo semplice: aspettiamo il protocollo. Ha fatto il tampone in Germania, l'ha fatto qui ed è negativo. Ribery è tornato carico e con un entusiasmo incredibile. Ci volevamo abbracciare ma non potevamo… È un grande professionista che farà crescere tutti".

Castrovilli e Chiesa.

"Castrovilli è uno dei talenti italiani sui quali puntiamo. Noi siamo convinti di lui e lui è contento di noi. Chiesa ormai lo conosciamo, ha superato i problemi fisici ed è tornato quello che tutti conoscevano. È molto contento, ha un contratto e stiamo aspettando l'inizio del campionato. Poi vedremo".

Come uscire da questa situazione?

"Abbiamo la fortuna di avere Rocco Commisso innamorato del calcio e della Fiorentina. Mediacom è una società sana che continua a crescere. Ovviamente anche la Fiorentina dovrà fare i conti con questa situazione, ma penso che tutto il calcio dovrà essere aiutato dal Governo. Ognuno dovrà fare la sua parte".

Le 5 sostituzioni?

"Sono contrario a cambiare le regole di un campionato già iniziato. Siamo tutti nelle stesse condizioni però cambierebbe tutto. Già i ragazzi mentalmente sono sottoposti a grosso stress tra tutte le voci che si rincorrono. Io gli spiego quello che succede in Lega, ma la risposta è che noi vogliamo le stesse regole di quando abbiamo iniziato il campionato".

I diritti televisivi?

"La Lega ha il nostro totale mandato per dialogare con i broadcast. Finché non si riparte sarà difficile mettere tutti d'accordo. Si è letto di un fondo americano che ha interessi di entrare in Serie A, ma il prodotto calcio ha una grande potenzialità nel mondo. E il fatto che gli esterni stiano bussando alla nostra porta è un fattore molto positivo".