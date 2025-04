Barcellona su Dodo, la Fiorentina chiede 25 mln ma insiste sul rinnovo: la notizia di As

Dalla Spagna si torna a parlare di Dodo e della corte del Barcellona nei suoi confronti. Lo fa As, uno dei principali quotidiani sportivi iberici, che riporta come il club blaugrana sia alla ricerca di un esterno destro per la prossima stagione e stia vagliando in questo momento due profili che piacciono più di tutti: il brasiliano della Fiorentina e Andrei Ratiu, del Rayo Vallecano.

L'ex Shakhtar è però in cima alle preferenze dei catalani, sebbene non manchi la concorrenza: il Tottenham , l'Atletico Madrid, il Milan e la Juve si sono informati infatti sulla sua situazione, scrive As. Ad oggi il club di Laporta è però in pole position - si legge -, con la Fiorentina ha provato già a rinnovare il contratto del laterale destro in scadenza nel 2027. Tentativi fin qui andati non a buon fine, ma i viola torneranno a parlarne con l'entourage, vista la volontà di entrambe le parti. Nel frattempo Dodo resta il principale oggetto del desiderio del Barcellona, con la Fiorentina che ad ogni modo, secondo la stampa spagnola, chiede 25 milioni per il giocatore.