BAIANO, Juve si batte con grande prova. Vlahovic..

L'ex viola Ciccio Baiano durante la trasmissione "Stadio Aperto" su TMW Radio ha parlato del suo ricordo più bello di Fiorentina-Juve: "L'1-0 con gol di Batistuta... Quando porti a casa i tre punti ricordi sempre meglio! (ride, ndr) Me ne viene in mente un'altra, non bella però: il 3-2 per la Juventus in rimonta, quando vincevamo 0-2, avevo segnato anche io".

Cosa pensa della Fiorentina attuale?

"Il risultato di Verona è stato importantissimo per la classifica ma soprattutto nella testa dei giocatori. La Juventus di adesso è battibile, ma visto che ha l'obbligo di vincere per andare in Champions ci vorrà una grande prestazione. La Fiorentina però deve vederla come un'opportunità per fare punti".

Si parla tanto del rinnovo di Vlahovic, lei che consiglio gli dà?

"Da inizio stagione ha avuto una crescita importante, i gol poi aiutano molto per condizione e autostima. Gli consiglio di rimanere a Firenze e rinnovare il contratto, perché la Fiorentina ha creduto in lui quando non era ancora il Vlahovic di adesso. Ha messo nei piedi di questo giocatore l'attacco, per la sua crescita è meglio che resti almeno un altro paio d'anni. Capisco che senta le sirene, ma un ragazzo di vent'anni come lui deve fare esperienza: in quante big farebbe il centravanti titolare?".

Il giocatore è crersciuto, non è da squadra top?

"L'investimento che fa una società è sui margini di miglioramento di un ragazzo di vent'anni. Le squadre top hanno attaccanti di grandissimo livello, però".