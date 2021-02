BADELJ, Gol dedicato ad Astori. Difficile...

Tutta la felicità di Milan Badelj, centrocampista del Genoa, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il gol a tempo scaduto contro l'Hellas Verona. "Ci abbiamo messo tutto, nel momento di difficoltà abbiamo messo tutto il cuore. Sono orgogliosissimo per tutti i ragazzi. Abbiamo carattere, scendiamo in campo volendo mettere tutto in campo. Al momento del tiro non ho pensato a niente, era difficile da parare perché non la vedeva. Dedico il gol ad Astori, in giornate del genere è difficile non pensarlo".