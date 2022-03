B. ASTORI, Grazie ai viola e fiero dei tifosi: a domani

Il fratello di Davide Astori, Bruno, durante il live social della Fondazione Cure2Children, di cui il giocatore era testimonialha parlato del rapporto tra Firenze e il fratello scomparso: "Tanto Biraghi che German hanno portato avanti i valori, la semplicità di Davide e e la voglia di ricordare la persona prima del calciatore. Quello che esce è infatti cosa rappresentava come uomo. E mi auguro anche chi verrà dopo vorrà ricordarlo. E ringrazio loro, la Fiorentina e i tifosi perché quell'applauso al 13' è un gesto che mi fa venire i brividi e non è scontato nel mondo del calcio che non sempre è legato a certi valori che veramente contano ma ad altri. Cure2Children? Io credo che ciò che ha attecchito del progetto di C2C in Davide è che mettete al centro i bambini e lui aveva un grande amore per i bambini, per questo ha prestato la sua faccia che difficilmente prestava oltre a quello che richiedeva il calcio e la partita, ha visto genuinità del vostro progetto. Verremo in India a mettere quella targa nei posti dove sono state portate le cure grazie al progetto in nome di Davide, in India, perché è il coronamento di questo che stiamo facendo. Domani invece ci vedremo a Signa, verremo con le nostre famiglie. Ho visto le immagini di oggi dei tifosi e sono fiero della Curva Firsole perché si dimostrano persone che vanno oltre la banalità e non c'è nulla di dovuto in quello che fanno"