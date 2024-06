ARTHUR, Il saluto alla Fiorentina: "Grazie di tutto"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pochi minuti fa sul proprio profilo Instagram, Arthur ha annunciato con un video il suo addio alla Fiorentina. Il club viola non eserciterà il riscatto dalla Juventus e quindi il centrocampista brasiliano tornerà a Torino sponda Juventus. Queste le sue parole di affetto nei confronti di Firenze: "Salve tifosi viola, voglio esprimere la mia gratitudine per il piacere di aver vissuto in questa città e giocato in questa incredibile squadra. La mia famiglia e io apprezziamo tutto l'affetto che abbiamo ricevuto. Questo sarà un ricordo che porterò per sempre nel mio cuore". Ecco il video: