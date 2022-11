ARIATTI A RFV, Jack tra i migliori in Italia. Barak...

L'ex viola Luca Ariatti ha parlato della vittoria della Fiorentina contro la Salernitana e non solo durante "Viola Amore Mio" in esclusiva su Radio Firenzeviola: "I risultati servono a trovare fiducia, era importante vincere. Le squadre avanti stanno viaggiando molto in classifica, non si possono fare passi falsi, la Fiorentina è una delle poche squadre che può ridurre il gap. La sosta è indicata per le squadre che stanno andando male mentre può frenare chi è calda, tipo Napoli e Fiorentina. Per i viola quindi era meglio non averla, ma adesso verrà fatta un'altra preparazione per prepararsi al meglio.

Su Mandragora...

"E' un nuovo acquisto, va dato tempo. La Fiorentina dalla metà campo in su ha tantissime soluzioni anche per cambiare modulo e interpreti, si può variare molto il centrocampo. Ci sarà una rotazione abbastanza continua perché in attacco non ci sarà il bomber ma andranno trovati gol un po' da tutti".

Su Bonaventura...

"Ci ho giocato insieme, Bonaventura è un giocatore di alto livello come pensiero calcistico, è stato formato in questo maniera da un vivaio pensante, andava solo messo in condizione di stare bene. Sa giocare in tutti i ruoli, è uno dei migliori giocatori che abbiamo avuto in Italia negli ultimi anni, non perde mai il pallone e fa sempre la scelta giusta, quando in condizione è insostituibile"

Su Barak...

"Mi aspettavo di più, nella scorsa stagione ha fatto molto bene ma ancora è un po' al di sotto dei suoi standard, ma nella seconda parte di stagione può inserirsi nei meccanismi senza problemi".

Sulla situazione in classifica

"La Fiorentina è obbligata adesso a vincere scontri diretti contro squadre forti per risalire in classifica, può farcela ma è una corsa in salita, l'esultanza ieri del mister ha dimostrato che c'è lo spirito giusto"