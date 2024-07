ARGENTINA, Semifinale col Canada: in panchina i 2 viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Va in scena nella notte la prima semifinale della Copa America 2024. Torna in campo l'Argentina, vogliosa di prendersi un posto in finale e di confermare il titolo del 2021. Di fronte alla Seleccion c'è il Canada, battuto già nella fase a gironi. Scaloni manda in campo il miglior undici possibile, nel quale non figurano né Nico Gonzalez né Martinez Quarta, entrambi in panchina. Questo lo scacchiere disegnato dal ct Albiceleste:

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez, Di Maria. CT: Lionel Scaloni