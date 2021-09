ARGENTINA, Convocati Nico Gonzalez e Quarta

Tramite il proprio sito ufficale l'Argentina ha comunicato i convocati per le prossime partite della nazionale. Nessuna grossa novità nelle scelte del CT Lionel Scaloni, che conferma il blocco che ha vinto la Copa America in estate; anche i calciatori della Fiorentina Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez parteciperanno alla tornata di qualificazioni mondiali per l'albiceleste, che giocherà contro il Paraguay (8 ottobre), l'Uruguay (11 ottobre in casa) ed il Perù (15 ottobre in casa).

In corrispondenza degli impegni dei sudamericani si prospettano altre settimane di polemiche e guerriglia tra le nazionali ed i club, anche se in questo la Fiorentina potrebbe essere la meno danneggiata, visto che i viola, dopo la pausa nazionali, saranno gli ultimi a scendere in campo (lunedì 18 nel posticipo a Venezia) e dovrebbero quindi poter contare sui due argentini, che giocheranno l'ultima partita nella notte tra giovedì e venerdì.