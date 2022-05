AQUILANI, Arbitro imbarazzante. Playoff...

La Fiorentina Primavera perde un importante sfida playoff contro la Sampdoria per 1-2. Al termine della sfida l'allenatore Alberto Aquilani ha commentato così i discussi episodi arbitrali e la prestazione della sua squadra:

C'è amarezza ma ancora non è finita, ci crede ancora?

"Non è ancora finita. Abbiamo fatto una buona partita ma è andata così fare errori ci può stare. L'errore non è del portiere ma è mio, il ragazzo deve saper scegliere. Si sbaglia in Serie A e quindi può sbagliare anche un ragazzo di 18 anni".

Cosa ne pensa degli episodi discussi di oggi?

"Non è la prima volta e non sarà l'ultima. Come sbagliamo noi possono sbagliare anche loro, ma oggi l'arbitro è stato imbarazzante".

Quante possibilità pensa di avere per andare ai playoff?

"Noi abbiamo l'obbligo di vincere e poi dobbiamo sperare. Io a questi ragazzi posso solo dire grazie dopo aver vinto Super Coppa e Coppa Italia. Se arrivassimo anche ai playoff sarebbe meraviglioso".



Sul gol del 2-1 c'era un fallo su Amatucci?

"Ci poteva stare ma non è questo l'errore più grosso del match. Non ci sono stati fischiati due rigori netti che potevano cambiare la partita".

Spesso durante la stagione avete avuto errori contro ma è mancata anche fortuna. La stagione è stata comunque esaltante, cosa ne pensa?

"La stagione è stata anche al di sopra delle aspettative. Giocavamo però anche per vincere il campionato ma vincere tutto non è facile".

Come stanno gli infortunati?

"Sono tanti. Giocare ogni 3 giorni non è facile. Io ero più preoccupato per lo spirito dopo la finale di Coppa Italia che degli infortunati ma sono rimasto contento di oggi".

E sul suo futuro?

"Il mio futuro è la partita contro la Roma e quello di portare a termine un grande lavoro".

I ragazzi hanno avuto anche oggi un grande approccio. Cosa ne pensa?

"Questa è la soddisfazione più grande. I ragazzi sono migliorati sotto tutti i punti di vista e di questo sono molto contento. Oggi quasi piangevano e questo è molto bello perché il cuore non si compra".

Avete battuto la Roma all'andata, pensa sia possibile replicare al ritorno?

"Possiamo battere tutti, Abbiamo battuto quasi tutti e quindi ci credo".