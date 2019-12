ANTOGNONI, Premio a carriera "M. Scopigno"

INDISCREZIONI DI FV COMMISSO, PARTITE E CENA DI NATALE POI RIPARTIRÀ Ultime ore di Rocco Commisso a Firenze, prima della ripartenza. Ultime e sempre piene di impegni, come è stato finora. Il patron infatti - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - domani sarà ad Empoli a seguire il derby femminile (Empoli ladies vs ACF... Ultime ore di Rocco Commisso a Firenze, prima della ripartenza. Ultime e sempre piene di impegni, come è stato finora. Il patron infatti - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - domani sarà ad Empoli a seguire il derby femminile (Empoli ladies vs ACF... NOTIZIE DI FV FOTO FV, I VIOLA IN 501 DOMANDE E RISPOSTE: IL LIBRO "La storia della grande Fiorentina in 501 domande e risposte" è il titolo del libro del giornalista Roberto Davide Papini, presentato oggi pomeriggio nella libreria di via Gioberti dall'autore tra tifosi ed ex viola, tra cui Celeste Pin. Ecco alcuni... "La storia della grande Fiorentina in 501 domande e risposte" è il titolo del libro del giornalista Roberto Davide Papini, presentato oggi pomeriggio nella libreria di via Gioberti dall'autore tra tifosi ed ex viola, tra cui Celeste Pin. Ecco alcuni... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 6 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi