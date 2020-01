ANDERSINHO, Flamengo ha tanti soldi e Pedro...

Andersinho Marques, esperto di mercato brasiliano, ha parlato di Pedro, da poco tornato in patria - al Flamengo - dopo una parentesi poco felice alla Fiorentina, ai microfoni di TMW Radio: "Posso dire che Gabigol andrà al mille per cento al Flamengo, non ci sono scelte in Europa a meno di miracoli, ed è solo questione di tempo, di aspettare le strategie. Tutto indica che al massimo nella prossima settimana tutto sarà chiuso. Sarebbe stato venduto facilmente per 70 milioni in Inghilterra, purtroppo il suo nome è quello di chi si è bruciato in Europa. Passando a Pedro, ha grandi potenzialità, è titolare nella Nazionale Olimpica. Starà un anno in prestito, il Flamengo ha tanti, tanti soldi e volendo potrebbe comprarlo subito. Negli ultimi anni hanno venduto bene, lui ha tutto per fare bene. Vedremo poi cosa farà la Fiorentina con la ricompra".