AMRABAT, La missione è non svalutarlo. Il valore...

Sofyan Amrabat è arrivato nel gennaio del 2020 con un investimento di 20 milioni da parte della Fiorentina. Un anno dopo, è stato il giocatore titolare più vicino alla cessione. Il marocchino, tuttavia, è rimasto e adesso toccherà a Italiano rigenerarlo tutto questo mentre la Fiorentina (intesa come società) dovrà essere brava, bravissima, a far sì che un patrimonio come Amrabat non si svaluti. Calcoli alla mano, per evitare minusvalenze, se la società viola fosse riuscita a vendere (anche con la formula del prestito oneroso e riscatto obbligatio) nelle scorse settimane avrebbe dovuto farlo per una cifra non inferiore ai 16 milioni e mezzo. Nelle prossime sessioni di mercato, se dovesse mantenere un certo standard di qualità, il cartellino di Amrabat si aggirerebbe intorno ai 15-16 milioni. Altrimenti, la cifra calerebbe parecchio e la svalutazione sarebbe molto alta. Lo scrive La Nazione.