Allenamento mattutino per la Fiorentina, le immagini della seduta
A due giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan, in programma domenica sera alle 20:45, la Fiorentina si è allenata questa mattina al Viola Park.
Ranieri e compagni hanno svolto una seduta agli ordini di Stefano Pioli, che alle 14:30 parlerà in conferenza stampa, della quale la Fiorentina ha pubblicato sui suoi canali social le immagini. Da De Gea a Gudmundsson, fino a Pablo Marì e Ndour, ecco i migliori scatti dell'allenamento odierno pubblicati su Instagram della società gigliata:
Pioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valerodi Luca Calamai
2 Milan-Fiorentina, difese a confronto. Il Corriere Fiorentino: "A casa di Allegri, Pioli cerca la svolta"
FirenzeViolaDalle magie con l'Islanda alla gara con il Milan: Gudmundsson a San Siro, il palco perfetto per la prova del 10
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
Angelo GiorgettiBrivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lunga
