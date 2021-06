AG. VERETOUT, Non l'ho pagato per la sua procura

Mario Giuffredi, procuratore sportivo, è stato interpellato da Report nell'ambito di un'indagine del programma investigativo di Rai 3 in merito al trasferimento di Jordan Veretout dalla Fiorentina alla Roma, per il quale l'accusa è di aver sottratto la procura alla concorrenza pagando direttamente il calciatore. Di seguito la sua difesa: "Io Veretout l'ho preso nel momento in cui ero indagato dalla Procura di Nola, figuratevi se un indagato si mette a fare certe cose?".