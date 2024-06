AG. NICO, Rifiutata la premier. Lui simbolo della Viola

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’agente di Nico Gonzalez, Alessandro Moggi, ha confermato le elevate possibilità che l’argentino resti in maglia viola anche per la prossima stagione. Durante la conferenza stampa del 4 giugno, Daniele Pradè aveva annunciato che la probabilità della permanenza di Gonzalez si attesta attorno al 99%. Anche Moggi, presente al Forte Village in Sardegna per il MINI Padel Summer Cup, ha confermato quanto dichiarato dalla società, aggiungendo alcuni retroscena di mercato legati alla scorsa finestra estiva. Ecco le sue parole: "Ha rinnovato l'anno scorso il contratto con la Fiorentina, al termine della scorsa sessione di mercato. La Fiorentina ha rifiutato un'offerta molto importante dalla Premier, di 42 milioni".

E poi: "L'estate precedente c'era stata un'offerta di una altro club inglese. Il giocatore sta disputando ora la Copa America, è un giocatore molto importante ed è probabilmente il simbolo della Fiorentina. Quando c'è un contratto in essere io molte volte mi rimetto alle parole dei dirigenti: in questo caso ho letto quelle di Pradè di qualche giorno fa, ha detto che Nico rimarrà alla Fiorentina al 99 per cento".