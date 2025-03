Adli: "La Champions è ancora possibile. Milan? Anche la Fiorentina mi sta dando tanto"

vedi letture

Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, raccontando del suo recupero dall'infortunio e delle sue aspettative per il futuro. Ecco le sue dichiarazioni: "Adesso sto bene, ho passato un mese fuori per un brutto infortunio alla caviglia. Sto riprendendo il ritmo e cerco di capire cosa posso e non posso fare. Lavoro per tornare al mio livello".

Il centrocampo è cambiato molto nelle ultime partite, dove ti immagini in questo nuovo reparto?

"Abbiamo cambiato sistema di gioco, è un bene per la Fiorentina vedere che tutti sono a un livello alto e che tutti possono giocare. Io cercherei di rientrare al meglio possibile per aiutare i compagni. In questo momento non so se giocherò davanti alla difesa o mezz'ala. Per il momento, il centrocampo sta girando bene, quindi ci vorrà un po' di tempo".

Che sosta è stata? dopo che si vince il clima è sempre disteso

"Il gruppo è sempre concentrato, abbiamo lavorato forte per cercare di recuperare anche gli infortunati. Quando vinci, c'è più gioia e la settimana è migliore. C'è ancora tanto da fare, con impegni che arrivano".

Tra poco ci sono i quarti di Conference, puntate ad arrivare in fondo?

"Per me è una coppa nuova, devo dire che è veramente difficile arrivare in fondo, perché tutte le partite, specialmente in trasferta, sono difficili. Noi andremo in Slovenia per fare una bella partita e cercare di prendere un vantaggio per il ritorno. Per il momento, c'è solo questo obiettivo. Poi vedremo cosa succederà".

In campionato ora siete un po' scesi in classifica, secondo te la Champions è ancora possibile?

"Il campionato è ancora molto aperto, siamo tutti vicini e tutto è possibile. Cercheremo di rimanere concentrati per dare il massimo in ogni partita. Abbiamo ancora scontri diretti e faremo il possibile. Adesso è difficile darsi un obiettivo chiaro. Il campionato è molto aperto e può succedere di tutto. Dobbiamo finire bene".

Moise sta facendo cose straordinarie, vi da una spinta in più?

"Kean sta facendo una grande stagione, ci sta dando tantissimo. Sicuramente ci servirà molto in queste partite. Se lui sta bene, fa gol con facilità".

Sei in prestito dal Milan, il futuro è un discorso che rimandi a fine stagione?

"Il mio obiettivo è finire la stagione e portare la Fiorentina il più in alto possibile. Il Milan è un club importante, mi sono legato tantissimo, ma anche la Fiorentina mi sta dando tanto. Quindi vedremo a fine stagione cosa succederà".

Sei soprannominato il 'pittore', stai apprezzando qualche luogo in particolare di Firenze?

"Sono una persona che rimane molto a casa, però il centro di Firenze è veramente spettacolare. È un privilegio poter vivere qui e sono molto contento di vivere questa esperienza".

Da spettatore esterno, chi vedi favorito per lo scudetto?

"In Italia, al momento, l'Inter è la squadra più forte, però hanno molti impegni, a differenza di Napoli e Atalanta. Penso che se l'Inter non sbaglia, abbia buone possibilità di vincerlo".