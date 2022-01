ACF-UDINESE, Numeri e curiosità della sfida

Ritorna il campionato e la Lega Calcio di Serie A fornisce come di consueto le statistiche relative alla prossima giornata, la prima di ritorno. Ecco il focus riguardante Fiorentina-Udinese, gara che si disputerà giovedì sera (ore 20 e 45):

Dalla stagione 2016/17 in avanti la Fiorentina ha perso una sola partita contro l’Udinese in Serie A TIM (7V, 3N) – nel periodo i viola hanno quindi guadagnato 24 punti contro i bianconeri, più che contro ogni altra squadra nel massimo campionato. La Fiorentina ha vinto tutte le ultime 13 partite casalinghe di Serie A TIM contro l’Udinese; l’unica squadra contro cui i viola hanno fatto meglio in Serie A TIM è il Cagliari, con una serie di 16 successi interni consecutivi tra il 1982 e il 2010.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite di Serie A TIM grazie a tre vittorie seguite da due pareggi: i viola non arrivano a una striscia di imbattibilità più lunga da luglio 2020, quando si fermarono a quota sei. La Fiorentina ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe di Serie A TIM, pareggiando la più recente; in ognuna di queste ha realizzato almeno due reti e non fa meglio da febbraio 2017 quando, sotto la guida di Paulo Sousa, segnò almeno due gol in sette gare interne di fila. Dopo aver ottenuto due successi nelle prime tre partite di questo campionato (1N), l’Udinese ha vinto solo due delle ultime 15 partite di Serie A TIM (7N, 6P), inclusa la più recente (4-0 contro il Cagliari). L’Udinese ha vinto l’ultima trasferta di campionato (4-0 v Cagliari), senza subire gol; i bianconeri non ottengono due successi esterni consecutivi senza subire reti in Serie A TIM da agosto 2020, quando la prima di due vittorie fu proprio contro il Cagliari.

La Fiorentina ha subito un solo gol nei primi 15 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato; l’Udinese invece è la squadra che ha concesso più reti nel primo quarto d’ora della ripresa nella Serie A TIM 2021/22 (nove). Nessuna squadra ha segnato più gol su calcio di rigore rispetto alla Fiorentina in questo campionato (sei); nella passata Serie A TIM aveva realizzato lo stesso numero di reti dal dischetto, ma in tutta la stagione.

Dusan Vlahovic ha realizzato 16 gol nelle prime 19 partite di questo campionato; tra i giocatori della Fiorentina gli unici a fare meglio a questo punto della stagione sono stati Batistuta (17 reti nel 1995, 18 nel 1999), Montuori (18 reti nel 1959) e Toni (18 nel 2006) – tra questi l’unico a segnare alla 20ª gara è stato Luca Toni. Beto ha realizzato sette reti finora in campionato: tra i giocatori con almeno altrettanti gol in questa Serie A TIM solamente Pinamonti e l’avversario di giornata Dusan Vlahovic sono più giovani dell’attaccante dell’Udinese.