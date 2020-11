ACF, La smentita: "Mai chieste dimissioni a Iachini"

La Fiorentina desidera precisare che quanto apparso oggi su una testata giornalistica online, secondo cui la Società Viola, nella persona del Direttore Generale Joe Barone, avrebbe “invitato fortemente e decisamente” il Mister Beppe Iachini a dimettersi è completamente priva di ogni verità e fondamento, come, peraltro, ribadito pubblicamente oggi stesso in conferenza stampa dal diretto interessato, Mister Iachini.

Voci di questo tipo sono false e non hanno a che fare in alcun modo con il giornalismo e con il dovere della stampa di informare, al contrario tali ricostruzioni non corrispondenti alla realtà e scritte probabilmente per volontà di apparire o di sembrare ben informato, hanno in realtà l’unica conseguenza di destabilizzare l’ambiente.

Per l’ennesima volta riscontriamo un comportamento non corretto e la Società si riserva la facoltà di adire le vie legali per la tutela della Proprietà e Dirigenza, della squadra e dello staff e dei propri collaboratori e per la serenità dell’ambiente e dei nostri tifosi, con lo scopo di evitare la continua diffamazione e la diffusione di notizie create e riportate in modo totalmente falso.