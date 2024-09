ACF FEMMINILE, L'undici iniziale contro il Wolfsburg

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Femminile, dopo la vittoria per 4-0 in campionato contro la Sampdoria al Viola Park, oggi torna a giocare in Champions League. La formazione di mister De La Fuente affronterà le tedesche del Wolfsburg nel match di ritorno del quarto turno della massima competizione europea per club. All'andata allo stadio Curva Fiesole finì 7-0 per le biancoverdi. Anche per questo motivo tanto turnover per i due allenatori. Di seguito le scelte dei due allenatori:

WOLFSBURG (4-3-3): Schmitz; Wilms, Wedemeyer, MInge, Rabano; Huth, Hagel, Kielland; Jonsdottir, Kalma, Edemann. A disposizione: Borbe, Hendrich, Lattwein, Beerensteyn, Popp, Blomqvist, Wassmuth, Brand, Hegering, Linder. Allenatore Tommy Stroot

FIORENTINA (4-3-3): Durante; Toniolo, Faerge, Filangeri, Erzen; Snerle, Breitner, Johannsdottir; Pastrenge, Lundin, Bonfantini. A disposizione: Fiskerstrand, Battineschi, Tortelli, Janogy, Catena, Bedini, Zaghini, Severini, Boquete. Allenatore: Sebastian de la Fuente