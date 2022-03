ACF FEMM., Respira: 6-0 al Verona. Ma Giacinti...

Torna il sereno in casa della Fiorentina Femminile che torna alla vittoria e respira in chiave salvezza portandosi a più tre sul Napoli. L'unica nota stonata è l'infortunio della Giacinti nel primo tempo, uscita in lacrime. La vittoria, che mancava dal 4 dicembre tanto da aver messo in discussione la Panico e aver fatto fare un mini ritiro a Tirrenia, è convincnete e rotonda: 6-0 sul Verona (così retrocesso).

Al 30' vantaggio viola con Daniela Sabatino ben servita dalla Breitner che scende sulla fascia destra e crossa al centro per la bomber viola che insacca al volo. Al 34' brutta tegola per la Fiorentina, la Giacinti deve uscire per un problema al ginocchio. L'attaccante, che al 18' aveva colpito un palo, esce in lacrime non lasciando supporre nulla di buono. Nella ripresa arriva uno splendido uno-due che mette la partita in discesa: al 51' raddoppio della Boquete e due minuti dopo colpo di testa vincente delle Lundin per il 3-0. E la Fiorentina in effetti poi giocherà un monologo con i gol di Mascarello al 70' (gran tiro da fuori all'incrocio dei pali), di Catena (al 72' di rapina) e di Lundin che all'80' segna la sua personale doppietta (scarta un avversario e fredda il portiere da distanza ravvicinata), oltre ad una traversa di Catena all'82' e quella precedente (62') della Lundin.