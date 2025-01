A. BONAN A RFV, Henrique per il salto di qualità

FirenzeViola.it

Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha commentato il campionato della Fiorentina a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola: "La Fiorentina ha l'occasione per fare un salto di qualità. Molto spesso, in passato, i viola avevano quell'opportunità proprio nel mese di gennaio e molto spesso l'ha mancata. Ritrovandosi ad accontentarsi di una stagione così e così. Adesso la Fiorentina è una squadra che è messa bene in classifica, ha fatto anche più punti di quelli che ci si poteva aspettare, e adesso se compra un giocatore di alto livello fa il salto di qualità".

Luiz Henrique potrebbe essere quel tipo di giocatore?

"Per me sì, è un po' pazzo ma è un giocatore dai numeri altissimi. Stiamo parlando di cifre importanti, la Fiorentina deve aggiustare alcune uscite e trovare una soluzione per Ikone. Probabilmente la troverà per Kouame, e questo porterà qualcosina nelle casse. Ma se io devo pensare a un giocatore che ti fa la differenza, penso a un esterno, che sa dribblare e che sa creare opportunità offensive".

Le piace Folorunsho?

"Folorunsho è un bellissimo giocatore. Ha un gran fisico, può occupare più ruoli a centrocampo. Per me si può anche pensare di metterlo dove giocava Bove, anche se ha delle caratteristiche un po' diverse rispetto a lui".

