36 punti quota salvezza, la Repubblica-Firenze: "Verona e Udinese ultima spiaggia per Vanoli"

La Repubblica-Firenze analizza la situazione attuale della Fiorentina. Nessuna squadra è riuscita a mantenere la categoria senza totalizzare neppure una vittoria dopo quattordici partite. Anche chi ha fatto meno punti in assoluto in massima serie nel girone a venti squadre - come il Pescara di Oddo nella stagione 2016-2017 o il Monza di Nesta lo scorso anno - dopo quasi un girone era riuscito a vincere almeno una volta, cosa invece mai successa ai viola, fermi a soli sei punti, frutto di sei pareggi in quattordici gare. Per salvarsi servono almeno 30 punti: ora 5 partite - Verona, Udinese e Cremonese in casa, Parma e Lazio fuori - in cui massimizzare i risultati in attesa del mercato di gennaio.

Le prossime due sfide interne con Verona e Udinese saranno già un’ultima spiaggia da non sbagliare anche per lo stesso Vanoli: per quanto confermato dal direttore sportivo Goretti sabato e per quanto anche lo stesso direttore generale Alessandro Ferrari ha ribadito che il mercato invernale sarà fatto seguendo le indicazioni del tecnico, arrivare al giro di boa con pochi punti e senza scossoni potrebbe essere decisivo, in negativo, anche per il mister.