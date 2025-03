12 tifosi multati dopo Fiorentina-Juventus. "Occupato posto non assegnato"

Dopo l'ammenda con annessa diffida alla Fiorentina per la coreografia e i cori in occasione di Fiorentina-Juventus, arrivano anche le multe per i singoli tifosi. Dodici tifosi viola sono stati raggiunti dalle contestazioni per violazioni al regolamento d'uso del Franchi, a undici dei quali per "non aver occupato il posto assegnato, evidenziato sul titolo di accesso, essendo invece rimasti in piedi durante il corso dell’incontro, sulla balaustra metallica all’interno del settore Ferrovia”. Sanzione da 166 euro per un altro tifoso che dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Gruppo operativo per la sicurezza per l'allestimento di una coreografia, sempre ad inizio della gara Fiorentina Juventus, ne ha rappresentata una diversa.

La raccolta fondi dei tifosi viola

Stamani l'Associazione Tifosi Fiorentini ha indetto una raccolta fondi tramite la possibilità di acquisto di un poster ritraente proprio la coreografia, stampata in edizione limitata e in vendita a 10 euro. Un maxi foglio formato A3 che sarà in vendita presso tutte le associazioni del tifo (ACCVC, ATF e SoloViola) al costo di 10 euro e il cui ricavato servirà proprio per pagare le multe arrivate ad alcuni componenti del tifo organizzato dopo la sfida contro i bianconeri